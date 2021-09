Torna la barbarie talebana | quattro impiccati nelle piazze di Herat

(Di sabato 25 settembre 2021) Dopo un breve periodo in cui erano cessate le esecuzioni in pubblico, i talebani hanno ricominciato con le esecuzioni pubbliche in piazza. prova che la violenza è una dei punti principali che gli ...

Dopo un breve periodo in cui erano cessate le esecuzioni in pubblico, i talebani hanno ricominciato con le esecuzioni pubbliche in piazza. prova che la violenza è una dei punti principali che gli ...... ognuna delle cinque storie narrate si fa esemplare, dallapiù violenta alla dolcezza più ... Siamo parte di una storia, che dall'arte va alla vita eindietro. Mentre scrivo questo ...Stando alle prima versione si tratterebbe di quattro autori di un rapimento uccisi durante uno scontro a fuoco e subito dopo mostrati alla gente come monito ...