Torino, risentimento al polpaccio per Pjaca: salta il Venezia (Di sabato 25 settembre 2021) Attraverso un comunicato, il Torino ha annunciato l’assenza di Marko Pjaca per il match di Serie A 2021/2022 contro il Venezia. “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il giocatore – si legge – hanno evidenziato un risentimento distrattivo al polpaccio destro, accusato nei minuti finali di Torino-Lazio. La prognosi verra’ definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio“. Tegola dunque per Juric, costretto a rinunciare all’autore degli ultimi due gol per il Torino nelle sfide contro Sassuolo e Lazio. La speranza del club è che riesca a recuperare in vista del derby contro la Juventus. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Attraverso un comunicato, ilha annunciato l’assenza di Markoper il match di Serie A 2021/2022 contro il. “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto il giocatore – si legge – hanno evidenziato undistrattivo aldestro, accusato nei minuti finali di-Lazio. La prognosi verra’ definita secondo l’evoluzione clinica dell’infortunio“. Tegola dunque per Juric, costretto a rinunciare all’autore degli ultimi due gol per ilnelle sfide contro Sassuolo e Lazio. La speranza del club è che riesca a recuperare in vista del derby contro la Juventus. SportFace.

