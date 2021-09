Torino Pride, diecimila persone in corteo per i diritti Lgbtqi+. Assente il candidato del centrodestra Damilano (Di sabato 25 settembre 2021) Circa diecimila persone hanno attraversato il centro di Torino in sostegno dei diritti Lgbtqi+ in occasione della manifestazione Torino Pride. In testa, insieme alla sindaca Chiara Appendino, Vladimir Luxuria e il coordinatore del Torino Pride Alessandro Battaglia. “Sono molto soddisfatto, siamo molto contente e contenti perché il risultato è buonissimo e soprattutto è un parziale ritorno alla normalità”, spiega Battaglia. “Abbiamo dovuto contenere la nostra fantasia, però il risultato mi sembra interessante”, aggiunge. Al corteo hanno partecipato anche i candidati sindaco Stefano Lo Russo, del centrosinistra, e Valentina Sganga, del M5s. Assente il candidato del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Circahanno attraversato il centro diin sostegno deiin occasione della manifestazione. In testa, insieme alla sindaca Chiara Appendino, Vladimir Luxuria e il coordinatore delAlessandro Battaglia. “Sono molto soddisfatto, siamo molto contente e contenti perché il risultato è buonissimo e soprattutto è un parziale ritorno alla normalità”, spiega Battaglia. “Abbiamo dovuto contenere la nostra fantasia, però il risultato mi sembra interessante”, aggiunge. Alhanno partecipato anche i candidati sindaco Stefano Lo Russo, del centrosinistra, e Valentina Sganga, del M5s.ildel ...

danieleviotti : A Torino oggi si torna a marciare perché torna il #Pride. Io sono pronto @TorinoPride, orgoglioso e fiero come non… - StigmabaseF : Pride a Torino, Damilano assente. Lo Russo: “Stravagante”. Appendino - La Stampa: ... «Sui diritti Damilano è stato… - medvs4 : comunque @ chiara del pride di torino ciao bestie se vedi questo tweet diventiamo amiche sono quella a cui hai rega… - PasqualeCiano77 : RT @TorinoNews24: In centinaia a Torino per il Pride: 'Per i diritti di tutti' - Presenti Appendino e Lo Russo, assente Damilano... https:/… - _sunlixie_ : Pride di Torino?? -