Torino, ospedale nella polemica per sportello psicologico esteso ai No vax. “Nato per i dipendenti durante il Covid. Ascoltiamo chi ha paura” (Di sabato 25 settembre 2021) Alle porte di Torino, a Orbassano, l’ospedale San Luigi tramite una lettera informa i medici che non si sono ancora vaccinati della possibilità di avere un consulto psicologico. Ma il documento il 21 settembre finisce su Twitter, facendo scoppiare la polemica, incendiata particolarmente dal seNatore piemontese di FdI, Lucio Malan, che twitta: “Incredibile! Per chi non vuole vaccinarsi consulto non con un immunologo che spieghi e convinca, ma con lo psicologo per vedere se è matto!”. Dall’ospedale San Luigi, chiariscono: “La lettera non suggeriva di andare dallo psicologo, ma informava della possibilità del consulto psicologico dentro la nostra azienda”. Uno sportello “che esiste da tempo e che è rivolto non solo agli operatori sanitari e ai medici, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Alle porte di, a Orbassano, l’San Luigi tramite una lettera informa i medici che non si sono ancora vaccinati della possibilità di avere un consulto. Ma il documento il 21 settembre finisce su Twitter, facendo scoppiare la, incendiata particolarmente dal sere piemontese di FdI, Lucio Malan, che twitta: “Incredibile! Per chi non vuole vaccinarsi consulto non con un immunologo che spieghi e convinca, ma con lo psicologo per vedere se è matto!”. Dall’San Luigi, chiariscono: “La lettera non suggeriva di andare dallo psicologo, ma informava della possibilità del consultodentro la nostra azienda”. Uno“che esiste da tempo e che è rivolto non solo agli operatori sanitari e ai medici, ma ...

