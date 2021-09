Torino in ansia per Pjaca: salta il derby con la Juve? (Di sabato 25 settembre 2021) Torino - Marko Pjaca si ferma ancora . L'attaccante del Torino, a segno nelle ultime due partite di campionato, salterà la trasferta di Venezia di lunedì ed è in forte dubbio per il derby contro la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 25 settembre 2021)- Markosi ferma ancora . L'attaccante del, a segno nelle ultime due partite di campionato, salterà la trasferta di Venezia di lunedì ed è in forte dubbio per ilcontro la ...

