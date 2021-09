Torino | accoltella la compagna e tenta il suicidio ingerendo varechina Sono entrambi gravi

(Di sabato 25 settembre 2021) Colpisce lacon diverse coltellate poiil. E’ successo nella tarda serata di venerdì in un alloggio di via Martiri a Caluso nel Torinese . Al culmine di un violento litigio un...

Gazzetta del Sud

Colpisce la compagna con diverse coltellate poi tenta il suicidio. E' successo nella tarda serata di venerdì in un alloggio di via Martiri a Caluso nel Torinese . Al culmine di un violento litigio un ...... turisti ma sopratutto habitué dalle principali città del Nord Italia, Milano ein ...il coinquilino alla schiena: arrestata donna di 26 anniUn giovane di 23 anni ha accoltellato la compagna di 21 anni ferendola gravemente ... nella città metropolitana di Torino. Entrambi i giovani sono rimasti feriti gravemente e sono ora ricoverati in ...Ha colpito la compagna con diverse coltellate e poi ha tentato il suicidio. E' successo venerdì sera in una casa a Caluso nel Torinese. Al culmine di un violento litigio un 23enne nigeriano ha preso u ...