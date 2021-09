Torino | 21enne accoltellata più volte dal compagno | è gravissima | lui ha tentato il suicidio con la varechina

(Di sabato 25 settembre 2021) Arriva dalla provincia dil’ennesimo caso di violenza sulle donne: vittima questa volta una giovane di 21 anni, brutalmente attaccata edal. Lo stesso, poi, avrebbe cercato di suicidarsi ed entrambi sarebbero in pericolo di vita. L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa. Decine di coltellate alla compagna: ennesima violenza sulle donne aLa cronaca arriva da Caluso, piccolo paese della città metropolitana di. Qui, in via Martiri d’Italia, venerdì sera si è consumata l’ennesima violenza su una donna. Giovanissima, 21 anni e rappresentante di prodotti di bellezza,secondo quanto riportato daldi 23 anni. Entrambi di nazionalità nigeriana, avrebbero avuto un litigio nell’appartamento che ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Torino 21enne

La, gravissima, è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Il compagno è anche lui ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Chivasso.Dramma nella serata di ieri a Caluso , piccolo paese del Canavese, in provincia di, dove ... Il giovane ha scagliato su di lei numerosi fendendi , tanto che laè caduta a terra in una ...21enne accoltellata dal compagno: nuovo caso di violenza in provincia di Torino. Il 23enne ha provato a suicidarsi ingerendo della varechina: entrambi sono ricoverati in pericolo di vita ...Dramma nella serata di ieri a Caluso, piccola cittadina del Canavese in provincia di Torino. Un 23enne ha accoltellato la compagna 21enne ferendola gravemente con un coltello, poi ha tentato di uccide ...