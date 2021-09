Tomori: “Ecco cosa mi chiede Pioli. Non ero sorpreso dell’interesse del Milan, ma lusingato ed entusiasta” (Di sabato 25 settembre 2021) Nel corso dell’intervista rilasciata a FourFourTwo, Fikayo Tomori ha raccontato alcuni retroscena in merito al trasferimento al Milan: “Quando ho sentito per la prima volta che mi volevano, ero molto felice. Il mio agente mi ha detto che Paolo Maldini si era messo in contatto e mi aveva chiesto se fossi interessato e, ovviamente, lo ero. Non ero sorpreso, ero lusingato. Ero entusiasta di venire a Milano”. Sulla sua esperienza: “Tutti sanno che il Milan era ed è tuttora un grande club con una storia altrettanto grande: ha vinto sette Champions League, che è il secondo record della competizione. Ora penso che ci sia una ricostruzione in corso: abbiamo una squadra giovane ma anche molti giocatori esperti che hanno vinto titoli e giocato in Champions League. È da un po’ ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) Nel corso dell’intervista rilasciata a FourFourTwo, Fikayoha raccontato alcuni retroscena in merito al trasferimento al: “Quando ho sentito per la prima volta che mi volevano, ero molto felice. Il mio agente mi ha detto che Paolo Maldini si era messo in contatto e mi aveva chiesto se fossi interessato e, ovviamente, lo ero. Non ero, ero. Erodi venire ao”. Sulla sua esperienza: “Tutti sanno che ilera ed è tuttora un grande club con una storia altrettanto grande: ha vinto sette Champions League, che è il secondo record della competizione. Ora penso che ci sia una ricostruzione in corso: abbiamo una squadra giovane ma anche molti giocatori esperti che hanno vinto titoli e giocato in Champions League. È da un po’ ...

Advertising

InSupposte : @lucavillani @NonEvoluto Ecco all’estero sarebbe una buona idea, ma sono sicuro che se non si dimostra adatto quest… - fabioct_ : Dopo esserci liberati del cazzone di Tomori ecco le palle in bocca di Rebic. Non c’è un attimo di tregua - non_meloricordo : Tomori serve per tenere la squadra più alta e permettere di attaccare con un uomo in più Ecco perché l'ha messo Anc… - daexkth : ECCO THEO E TOMORI - slythermiones : ECCO TOMORI OH SÌ -