Tommaso Paradiso | atmosfere da Spaghetti Western per il nuovo videoclip di “Magari No”

(Di sabato 25 settembre 2021) Da oggi è disponibile su YouTube ilufficiale di “No”, ilsingolo diuscito su etichetta Island Records, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali d. Il brano è il primo singolo delalbum “Space Cowboy”, previsto per l’inizio del 2022, al quale seguirà il TOUR nei più importanti palazzetti italiani, riprogrammato per la primavera 2022. Il, diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), trasporta lo spettatore dentro l’atmosfera di un classico “” in cui l’allegria e la genuinità di una festa in un ranch americano fanno da sfondo all’incontro romantico fra due giovani (interpretati da Federica Sabatini e Teodoro Giambanco). Nei momenti di ...

E' stato pubblicato il video di "Magari no" , il nuovo singolo di. Il brano è il primo singolo del nuovo album del cantautore romano "Space Cowboy", la cui uscita è prevista per l'inizio del prossimo anno. Il disco verrà presentato dal vivo, in ...Circa una settimana dopo l'uscita del singolo,ha pubblicato il video ufficiale di "Magari no" . La clip - diretta dagli YouNuts! - ti farà immergere in atmosfere di un classico "Spaghetti Western", ambientato a una festa in ...