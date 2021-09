Tiromancino | il video di “Domenica” esce al cinema

(Di sabato 25 settembre 2021) ROMA – Da oggi è possibile guardare anche alil nuovodei, “”, che sarà presente su oltre 200 schermi nelle sale di tutto il Paese. Dice il leader Federico Zampaglione: “Continua così il mio viaggio tra musica e, arti che ormai sembrano essersi fuse in un unico appassionante percorso. Stavolta, oltre alla mia amata famiglia, ho avuto l’onore e l’immenso piacere di riportare Carlo Verdone e Claudia Gerini sullo stesso set: parliamo di una delle coppie più leggendarie della settima arte e, considerando che non apparivano insieme dal 2008, mi sembra davvero fantastico”. Sulla sua pagina Facebook, Zampaglione ha diffuso anche alcune foto che raccontano “il dietro le quinte piacevole, sereno e familiare di questo nuovo passo. Mi sento fortunato di poter esprimere le ...

E' on line ildi DOMENICA , il nuovo singolo deiche anticipa l'uscita del nuovo album della band di FEDERICO ZAMPAGLIONE "HO CAMBIATO TANTE CASE" (in uscita l'8 ottobre). Il, diretto da ...Nuovoper i. Si tratta di 'Domenica', il singolo che anticipa l'uscita dell'album 'Ho cambiato tante case', in arrivo l'8 ottobre. La clip è davvero speciale: a partecipare alle riprese ...???? Da oggi potete gustarvi il nuovo video che sarà presente su oltre 200 schermi nelle sale cinematografiche di tutto il paese. Continua cosi il mio ...E' uscito il 10 settembre l'ultimo singolo dei Tiromancino,Domenica, che anticipa il nuovo album della band che arriverà l'8 ottobre. Un brano che il cantante, Federico Zampaglio ...