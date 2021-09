Theo Hernandez Milan | il terzino vuole restare Si tratta il rinnovo

(Di sabato 25 settembre 2021), nonostante l’interesse del PSG,al. Ilfrancese discuterà a breve ilcon i rossonerial. Lo riferisce il quotidiano spagnolo AS. Il contratto del francese scade il 30 giugno 2024 ma nonostante questo le parti discuteranno presto del. Sul calciatore è forte l’interesse del PSG, masembra interessato ain rossonero. Una bella notizia per i tifosiisti, dopo le delusioni subite da Donnarumma e Calhanoglu. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Quanto alla difesa, ecco che a destra vedremo Kalulu che ricoprirà ancora il ruolo di terzino, con Tomori e Romagnoli centrali e naturalmenteHernández a sinistra per completare il quartetto ...Thiago Motta MILAN (4 - 2 - 3 - 1): 16 Maignan; 20 Kalulu, 23 Tomori, 13 Romagnoli, 19; 8 Tonali, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 27 Maldini, 17 Rafael Leao; 9 Giroud. All . Stefano Pioli ...Il Milan e Theo Hernandez potrebbero continuare a stare insieme ancora a lungo: il francese vuole restare e Maldini è pronto ad accontentarlo ...Soltanto 9 i confronti nella storia tra Spezia e Milan. Il bilancio è in perfetta parità: 4 successi per squadra e un pari. Nella scorsa stagione le ultime due sfide. Al Picco il successo dei padroni ...