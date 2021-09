The Sandman: al TUDUM Netflix la prima clip esclusiva della serie di Neil Gaiman (Di sabato 25 settembre 2021) Le riprese di Sandman sono finite ad agosto, e come promesso Netflix ha mostrato le prime immagini della serie tv basata sul leggendario fumetto di Neil Gaiman durante l’evento streaming TUDUM. The Sandman è una serie televisiva che supererà i generi ed è basata sull’omonima serie di fumetti scritta da Neil Gaiman e illustrata da Sam Keith e Mike Dringenberg. La serie tv è stata prodotta da Allan Heinberg per il servizio di streaming Netflix, con Heinberg, Gaiman e David S. Goyer come produttori esecutivi, ed è prodotta da DC Entertainment e Warner Bros. Television. Come il fumetto, The Sandman racconta la storia di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Le riprese disono finite ad agosto, e come promessoha mostrato le prime immaginitv basata sul leggendario fumetto didurante l’evento streaming. Theè unatelevisiva che supererà i generi ed è basata sull’omonimadi fumetti scritta dae illustrata da Sam Keith e Mike Dringenberg. Latv è stata prodotta da Allan Heinberg per il servizio di streaming, con Heinberg,e David S. Goyer come produttori esecutivi, ed è prodotta da DC Entertainment e Warner Bros. Television. Come il fumetto, Theracconta la storia di ...

