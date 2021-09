The Rugby Championship 2021, Australia-Argentina 27-8. I Wallabies salgono al secondo posto (Di sabato 25 settembre 2021) Nel giorno dell’assegnazione del titolo del The Rugby Championship 2021 alla Nuova Zelanda arriva il sorpasso al secondo posto dell’Australia ai danni del Sudafrica: i Wallabies battono per 27-8 l’Argentina e salgono a quota 13 in classifica, contro gli 11 degli Springboks. All Blacks irraggiungibili ad un turno dalla fine a quota 24, Pumas ancora a 0. Nel primo tempo l’Australia punta subito a chiudere la contesa: al 5? arriva la meta di Hodge, trasformata da Cooper, mentre al 19? è Kerevi a marcare, con Cooper ancora bravo nella conversione che vale il 14-0. Reazione Argentina tutta nel piazzato di Boffelli al 21?, ma Cooper al 32?, sempre dalla piazzola, ristabilisce le distanze: al riposo è ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Nel giorno dell’assegnazione del titolo del Thealla Nuova Zelanda arriva il sorpasso aldell’ai danni del Sudafrica: ibattono per 27-8 l’a quota 13 in classifica, contro gli 11 degli Springboks. All Blacks irraggiungibili ad un turno dalla fine a quota 24, Pumas ancora a 0. Nel primo tempo l’punta subito a chiudere la contesa: al 5? arriva la meta di Hodge, trasformata da Cooper, mentre al 19? è Kerevi a marcare, con Cooper ancora bravo nella conversione che vale il 14-0. Reazionetutta nel piazzato di Boffelli al 21?, ma Cooper al 32?, sempre dalla piazzola, ristabilisce le distanze: al riposo è ...

