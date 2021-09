Terremoto Mediaset, Batosta Maria De Filippi, cambia orario e giorni. Fan sotto choc “Ecco chi mettono al suo posto” (Di sabato 25 settembre 2021) La Mediaset è sempre pronta a stravolgere il suo palinsesto in favore dello share e oggi, a rimetterci, è Anna Tatangelo che potrebbe vedere annullato il suo Scene da un matrimonio in favore di Amici. L’indecisione riguarda la domenica pomeriggio di Canale 5. L’anno scorso la rete di Piersilvio Berlusconi ha preso più di una Batosta nella giornata feriale. Barbara D’Urso con Domenica Live veniva infatti ripetutamente battuta da Mara Venier col suo Domenica In. Per questo, si doveva fare immediatamente qualcosa per recuperare parte dei telespettatori, e i programmi della regina del trash sono stati annullati. LEGGI ANCHE—> Bufera Grande Fratello, Signorini furioso perde il controllo e picchia il pubblico. Mediaset prende drastici provvedimenti A quanto pare, la Mediaset ha capito che Barbara D’Urso non è più tanto ... Leggi su cityroma (Di sabato 25 settembre 2021) Laè sempre pronta a stravolgere il suo palinsesto in favore dello share e oggi, a rimetterci, è Anna Tatangelo che potrebbe vedere annullato il suo Scene da un matrimonio in favore di Amici. L’indecisione riguarda la domenica pomeriggio di Canale 5. L’anno scorso la rete di Piersilvio Berlusconi ha preso più di unanella giornata feriale. Barbara D’Urso con Domenica Live veniva infatti ripetutamente battuta da Mara Venier col suo Domenica In. Per questo, si doveva fare immediatamente qualcosa per recuperare parte dei telespettatori, e i programmi della regina del trash sono stati annullati. LEGGI ANCHE—> Bufera Grande Fratello, Signorini furioso perde il controllo e picchia il pubblico.prende drastici provvedimenti A quanto pare, laha capito che Barbara D’Urso non è più tanto ...

