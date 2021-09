Tennis: Novak Djokovic sommerso dalle polemiche dopo la foto con il militare partecipante al genocidio di Srebrenica (Di sabato 25 settembre 2021) Non ha fatto in tempo a uscire dagli US Open in cui ha perso il sogno del Grande Slam, e Novak Djokovic è già al centro di una polemica non di poco conto a causa di alcune pubblicazioni sui social arrivate in questi giorni. In particolare, il riferimento non è solo alla foto con Milan Jolovic, soldato che partecipò al genocidio di Srebrenica, in cui, nel 1995, le truppe serbe uccisero 8000 bosniaci musulmani e poi li gettarono nelle fosse comuni. C’è anche un video, questa volta ritraente Djokovic mentre canta insieme a Miloras Dodik, membro serbo della presidenza di Bosnia-Erzegovina nonché sostenitore della tesi per cui la Republica Srpska, la zona bosniaca a maggioranza serba, debba essere indipendente. Personaggio, questo, che è anche negazionista del genocidio ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) Non ha fatto in tempo a uscire dagli US Open in cui ha perso il sogno del Grande Slam, eè già al centro di una polemica non di poco conto a causa di alcune pubblicazioni sui social arrivate in questi giorni. In particolare, il riferimento non è solo allacon Milan Jolovic, soldato che partecipò aldi, in cui, nel 1995, le truppe serbe uccisero 8000 bosniaci musulmani e poi li gettarono nelle fosse comuni. C’è anche un video, questa volta ritraentementre canta insieme a Miloras Dodik, membro serbo della presidenza di Bosnia-Erzegovina nonché sostenitore della tesi per cui la Republica Srpska, la zona bosniaca a maggioranza serba, debba essere indipendente. Personaggio, questo, che è anche negazionista del...

Advertising

GFubi : RT @laregione: Le cattive amicizie del patriota Djokovic - laregione : Le cattive amicizie del patriota Djokovic - alioscia16 : Roger Federer: 'Quello che ha fatto Novak Djokovic è davvero folle' - Rom_Lisa : RT @Agenzia_Dire: Il campione del tennis Novak #Djokovic è stato 'beccato' in compagnia di un ex comandante dell'esercito serbo che parteci… - Agenzia_Dire : Il campione del tennis Novak #Djokovic è stato 'beccato' in compagnia di un ex comandante dell'esercito serbo che p… -