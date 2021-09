Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche: la vendetta di Maja (Di sabato 25 settembre 2021) Per Maja Von Thalheim, dopo mesi di ricatti e vessazioni da parte di Erik Vogt, arriverà finalmente il momento della rivalsa, come segnalano le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La figlia di Selina, infatti, proprio quando era riuscita a lasciarsi alle spalle la delusione inflittale dal suo ex fidanzato che l'ha tradita con Shirin, la sua migliore amica, proprio il giorno delle loro nozze, ed aveva iniziato una relazione con Florian Vogt, è stata ricattata dal fratello Erik. Quest'ultimo ha scoperto uno spinoso segreto di Maja che da diverso tempo copre il padre Cornelius che tutti credono morto. In realtà, l'uomo ha finto di essere morto per sfuggire all'arresto dopo essere rimasto coinvolto in una truffa finanziaria e ha chiesto alla figlia di non dire niente a nessuno, ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 25 settembre 2021) PerVon Thalheim, dopo mesi di ricatti e vessazioni da parte di Erik Vogt, arriverà finalmente il momento della rivalsa, come segnalano ledid'. La figlia di Selina, infatti, proprio quando era riuscita a lasciarsi alle spalle la delusione inflittale dal suo ex fidanzato che l'ha tradita con Shirin, la sua migliore amica, proprio il giorno delle loro nozze, ed aveva iniziato una relazione con Florian Vogt, è stata ricattata dal fratello Erik. Quest'ultimo ha scoperto uno spinoso segreto diche da diverso tempo copre il padre Cornelius che tutti credono morto. In realtà, l'uomo ha finto di essere morto per sfuggire all'arresto dopo essere rimasto coinvolto in una truffa finanziaria e ha chiesto alla figlia di non dire niente a nessuno, ...

Advertising

SalvatoreCaroni : RT @CasaLettori: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai Shak… - Giu_ly89 : RT @CasaLettori: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai Shak… - nadbitti : RT @CasaLettori: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai Shak… - paoladeriu : RT @CasaLettori: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai Shak… - 3omAleom : RT @CasaLettori: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai Shak… -