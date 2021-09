Tempesta d'amore, anticipazioni 25 settembre: Selina ammonirà Christoph (Di sabato 25 settembre 2021) Gli intrighi di Ariane Kalenberg animeranno anche la puntata di Tempesta d'amore di oggi, sabato 25 settembre, come si evince dalle anticipazioni. La dark lady è sempre più desiderosa di vendicarsi di Christoph e per farlo non esisterà a compromettere il suo rapporto con Selina. Quest'ultima, infatti, è stata avvisata da Erik Vogt che il compagno ha proposto ai Saalfeld di affidare i lavori di costruzione del nuovo hotel wellness ad una ditta ungherese che, però, sfrutta i propri dipendenti ed è già finita al centro di uno scandalo. L'amante della Kalenberg ha sollecitato la Von Thalheim a parlare di questa vicenda con l'albergatore per convincerlo a bocciare questa azienda a favore di quella proposta da lui all'inizio. Ovviamente dietro questa macchinazione ci sarà Ariane che sarà ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 25 settembre 2021) Gli intrighi di Ariane Kalenberg animeranno anche la puntata did'di oggi, sabato 25, come si evince dalle. La dark lady è sempre più desiderosa di vendicarsi die per farlo non esisterà a compromettere il suo rapporto con. Quest'ultima, infatti, è stata avvisata da Erik Vogt che il compagno ha proposto ai Saalfeld di affidare i lavori di costruzione del nuovo hotel wellness ad una ditta ungherese che, però, sfrutta i propri dipendenti ed è già finita al centro di uno scandalo. L'amante della Kalenberg ha sollecitato la Von Thalheim a parlare di questa vicenda con l'albergatore per convincerlo a bocciare questa azienda a favore di quella proposta da lui all'inizio. Ovviamente dietro questa macchinazione ci sarà Ariane che sarà ...

