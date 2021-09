Tax the rich! La generazione Z è stufa del capitalismo (Di sabato 25 settembre 2021) Tax the Rich. Uno slogan che fa sempre più rumore sui social network. A rilanciarlo sono i giovanissimi. La generazione Z, quella dei nativi digitali, nati tra il 1995 e il 2010. Sempre più arrabbiata con le disuguaglianze di reddito. Owen Jones, tra le firme di riferimento del giornalismo politico d’oltremanica, ha dedicato loro un editoriale sul The Guardian. “I giovani hanno fame e i ricchi sono sul menu” afferma Jones, riportando sondaggi che confermano il malcontento dei ventenni britannici verso le classi agiate. Il 67% di loro, secondo un sondaggio del think-tank IEA, dice di preferire un sistema economico socialista rispetto a quello di mercato. Un vento di insofferenza che soffia forte su entrambe le sponde dell’Atlantico. Negli Stati Uniti, la paladina delle giovani generazioni che si affacciano per la prima volta nell’arena politica è la democrat Alexandria ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 25 settembre 2021) Tax the Rich. Uno slogan che fa sempre più rumore sui social network. A rilanciarlo sono i giovanissimi. LaZ, quella dei nativi digitali, nati tra il 1995 e il 2010. Sempre più arrabbiata con le disuguaglianze di reddito. Owen Jones, tra le firme di riferimento del giornalismo politico d’oltremanica, ha dedicato loro un editoriale sul The Guardian. “I giovani hanno fame e i ricchi sono sul menu” afferma Jones, riportando sondaggi che confermano il malcontento dei ventenni britannici verso le classi agiate. Il 67% di loro, secondo un sondaggio del think-tank IEA, dice di preferire un sistema economico socialista rispetto a quello di mercato. Un vento di insofferenza che soffia forte su entrambe le sponde dell’Atlantico. Negli Stati Uniti, la paladina delle giovani generazioni che si affacciano per la prima volta nell’arena politica è la democrat Alexandria ...

