Taurisano-Miggiano | incidente | morta 37enne di Casarano Scontro auto-moto

(Di sabato 25 settembre 2021) Chiara Di Credico era alla guida della suaDucati 600. Per cause da dettagliare l’impatto con una Renault Clio,nel quale ladiin serata sulla strada. L'articolodi proviene da Noi Notizie..

Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri sulla strada provinciale 374 che collega, in provincia di Lecce . Secondo quanto riferiscono i media locali e nazionali, una moto di grossa cilindrata condotta da una 37enne è rovinata sull'asfalto e la conducente, ...Incidente tra, muore giovane centaura: pare che la donna abbia perso il controllo ed abbia centrato l'auto, uscendone decapitata Argomenti trattati Orribile incidente serale in Puglia, muore ...Terribile incidente stradale nella serata di ieri in territorio di Ruffano, in provincia di Lecce, dove una 37enne ha perso la vita sulla strada provinciale 374 che collega Miggiano a Taurisano. La do ...Lecce, 25/09/2021 - (norbaonline) Incidente stradale questa sera sulla strada provinciale che collega Taurisano a Miggiano dove una ragazza di 37 anni di Casarano, Chiara Di Credico, ha perso la vita ...