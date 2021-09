Taglio pixie | fascino sporty-chic a bassissima manutenzione

Leggi su vanityfair

(Di sabato 25 settembre 2021) L’effetto di libertà e leggerezza di un taglio corto crea dipendenza in molte donne. Quando poi si parla di pixie cut, l’addiction diventa ancora più seria, dato che questo taglio da eterno tomboy raccoglie alcune delle caratteristiche più ricercate da una pettinatura al femminile, vedi alla voce raffinatezza, versatilità, bassa manutenzione. E quel tocco sexy che non guasta. Inoltre il pixie cut tende a ringiovanire all’istante il volto, riportando indietro le lancette del tempo. Sarà per questo che starcome Selma Blair (49 anni), Nicole Kidman (54) e Courtney Love (57) l’hanno eletto hair cut dell’anno? Semplicemente perfetto anche il pixie cut color cioccolato sfoggiato dalla top russa Irina Shayk al recente Met Gala.