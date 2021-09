Tabellone Atp Metz 2021: Sonego, Mager e Cecchinato al via, Hurkacz guida il seeding (Di sabato 25 settembre 2021) Al via il torneo Atp di Metz 2021, ecco di seguito il Tabellone principale della manifestazione transalpina che annovera in main draw tre azzurri, vale a dire Lorenzo Sonego, Gianluca Mager e Marco Cecchinato. A guidare il seeding c’è Robert Hurkacz, il polacco che è uno dei tennisti più in forma dell’anno, seconda testa di serie lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Presente con wild card Andy Murray. Andiamo di seguito a scoprire il Tabellone completo del torneo. SEMIFINALI (1) Hurkacz vs (Q) Gojowczyk 6-4 7-6(4) (3) Monfils vs (2) Carreno Busta QUARTI DI FINALE (1) Hurkacz b. (WC) Murray 7-6(4) 6-3 (Q) Gojowczyk b. Giron 3-6 6-1 6-3 (3) Monfils b. (8) Basilashvili 6-3 6-3 (2) Carreno ... Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Al via il torneo Atp di, ecco di seguito ilprincipale della manifestazione transalpina che annovera in main draw tre azzurri, vale a dire Lorenzo, Gianlucae Marco. Are ilc’è Robert, il polacco che è uno dei tennisti più in forma dell’anno, seconda testa di serie lo spagnolo Pablo Carreno Busta. Presente con wild card Andy Murray. Andiamo di seguito a scoprire ilcompleto del torneo. SEMIFINALI (1)vs (Q) Gojowczyk 6-4 7-6(4) (3) Monfils vs (2) Carreno Busta QUARTI DI FINALE (1)b. (WC) Murray 7-6(4) 6-3 (Q) Gojowczyk b. Giron 3-6 6-1 6-3 (3) Monfils b. (8) Basilashvili 6-3 6-3 (2) Carreno ...

Advertising

sportface2016 : #AtpSofia 2021: il tabellone principale. Presenti #Sinner, #Musetti e #Mager - Ubitennis : Il tabellone dell'ATP 250 di San Diego: in gara Fognini, Sonego e due top 10 - sportface2016 : Tabellone #AtpSanDiego 2021: presenti #Fognini e #Sonego, Rublev prima testa di serie - livetennisit : ATP 250 San Diego: Il Tabellone di Quali. Presenza di due azzurri - OA_Sport : ATP San Diego 2021: Fognini e Sonego in tabellone, ma per nessuno dei due c'è stata grande fortuna -