Supplenze docenti e ATA Covid | sono scaricabili le bozze di contratto Avviso Ministero

(Di sabato 25 settembre 2021)disponibili lediper il personale aggiuntivo: lo comunica ilcon una nota pubblicata dall'Anquap. I contratti per i supplentiposessere stipulati fino al 30 dicembre 2021, ma, come abbiamo scritto in precedenza, potrebbero durare per l'intero anno scolastico. L'articolo .

Bonus: i 500 non vanno ai precari! Il Bonusda 500 euro dovrebbe essere una misura ... chi è nella categoria dei supplenti, chi è nelle graduatorie provinciali per le, a ...Sul tema del Pas : ' da otto anni centinaia di migliaia diprecari confinati nelle graduatorie per lein seguito a inadempienze dello Stato, reclamano l'attivazione di percorsi ...E’ arrivato il via libera da parte del Parlamento al decreto green pass scuola. Con 189 sì l’Aula del Senato ha dato disco verde alla fiducia. I voti contrari sono stati 31, nessun astenuto. Ecco cosa ...A oltre tre settimane dall’inizio del nuovo anno scolastico, sono migliaia gli istituti che devono ancora completare la copertura di posti non coperti da personale di ruolo, rileva Anief supplenze, in ...