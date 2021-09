Superbollo 2021 | chi deve pagarlo | importo e data del pagamento | come e quando effettuare il versamento

(Di sabato 25 settembre 2021) Il, per chi non lo sapesse, è la sovrattassa prevista per i possessori di autovetture/autoveicoli destinati al trasporto di persone e cose con potenza superiore ai 185 kw. Ogni anno, però, bisogna pagare il tributo che poi finisce direttamente nelle casse dello Stato. Ma chipagare ilcalcolare quanto bisogna pagare e quanto si sborserà? Ora vi spieghiamo esattamenteilall’Agenzia delle Entrate eversare i soldi.: chi è esonerato, quanto si spende, anni della vetturaincidono Ad oggi gli unici esonerati a pagare ilsono i possessori di vetture elettrice: i quali comunque non sono tenuti ...

Il Corriere della Città

Tutte le vetture oltre i 185 kw vengono considerate auto di lusso e, per questo, pagheranno il cosiddetto. E l'addizionale è di quelle pesanti: 20 euro in più per ogni Kw eccedente i 185 ...... ai fini dello stralcio delle cartelle entro il 31 ottobre. leggi anche Multe, bollo ecancellati: cosa fare per partecipare alla sanatoria Articolo originale pubblicato su Money.it ...Il superbollo, per chi non lo sapesse, è la sovrattassa prevista per i possessori di autovetture/autoveicoli destinati al trasporto di persone e cose con potenza superiore ai 185 kw. Ogni anno, però, ...Ad oggi, infatti, le uniche agevolazioni in tal senso sono per le auto elettriche che hanno una potenza notevole, proprio perchè non inquinanti Tale approccio prevede l’intervento degli Stati nell’eco ...