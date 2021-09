Superbike, morto in un incidente a Jerez il 15enne Dean Berta Vinales: era cugino del pilota di Moto Gp (Di sabato 25 settembre 2021) Lutto nel mondo dei Motori. Il 15enne Dean Berta Viñales, pilota della Supersport 300 e cugino del campione della Moto Gp Maverick, è morto per le conseguenze di un incidente sul circuito di Jerez del la Frontera, in Spagna. Lo comunica sui propri canali social la Superbike, annunciando che il programma odierno sul circuito spagnolo è stato annullato. Lo spagnolo classe 2006 è caduto in curva uno e successivamente è stato investito dai piloti che lo stavano inseguendo. Alle 14,00 era prevista la prima delle tre corse sul circuito di Jerez annullate dagli organizzatori. In foto Maverick Viñales L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Lutto nel mondo deiri. IlViñales,della Supersport 300 edel campione dellaGp Maverick, èper le conseguenze di unsul circuito didel la Frontera, in Spagna. Lo comunica sui propri canali social la, annunciando che il programma odierno sul circuito spagnolo è stato annullato. Lo spagnolo classe 2006 è caduto in curva uno e successivamente è stato investito dai piloti che lo stavano inseguendo. Alle 14,00 era prevista la prima delle tre corse sul circuito diannullate dagli organizzatori. In foto Maverick Viñales L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

