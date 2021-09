Superbike, morto il cugino 15enne di Vinales. Orrorre in pista: cade e lo investono. Giallo sull'elisoccorso, scena agghiacciante (Di sabato 25 settembre 2021) Dean Berta Vinales non ce l'ha fatta. La triste notizia è stata comunicata ufficialmente alle 15.11 con una nota della Superbike in cui si annunciava la morte del pilota. cugino di Maverick, che è impegnato con l'Aprilia in MotoGP, Dean aveva appena 15 anni: fatale un grave incidente che lo ha visto coinvolto insieme ad altri piloti durante la Gara 1 della Supersport 300. Di conseguenza sono state annullate tutte le attività previste in pista a Jerez nella giornata di oggi, sabato 25 settembre. La tragedia si è verificata all'undicesimo giro in curva due, dove Vinales sarebbe stato investito in pista subito dopo essere caduto: sono stati interessati dall'incidente anche Alejandro Carino, Daniel Mogeda e Harry Khouri. La peggio però l'ha avuta il giovanissimo pilota spagnolo: subito è ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Dean Bertanon ce l'ha fatta. La triste notizia è stata comunicata ufficialmente alle 15.11 con una nota dellain cui si annunciava la morte del pilota.di Maverick, che è impegnato con l'Aprilia in MotoGP, Dean aveva appena 15 anni: fatale un grave incidente che lo ha visto coinvolto insieme ad altri piloti durante la Gara 1 della Supersport 300. Di conseguenza sono state annullate tutte le attività previste ina Jerez nella giornata di oggi, sabato 25 settembre. La tragedia si è verificata all'undicesimo giro in curva due, dovesarebbe stato investito insubito dopo essere caduto: sono stati interessati dall'incidente anche Alejandro Carino, Daniel Mogeda e Harry Khouri. La peggio però l'ha avuta il giovanissimo pilota spagnolo: subito è ...

