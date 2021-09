Superbike, morto a 15 anni il pilota Dean Berta Vinales (Di sabato 25 settembre 2021) Dramma in pista a Jerez. Dean Berta Viñales , 15 anni, cugino del pilota Aprilia in MotoGp Maverick Viñales, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un terribile incidente nella gara della ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 25 settembre 2021) Dramma in pista a Jerez.Viñales , 15, cugino delAprilia in MotoGp Maverick Viñales, èdopo essere rimasto coinvolto in un terribile incidente nella gara della ...

Advertising

SkySportMotoGP : É morto Dean Berta Vinales, pilota SSP300 Il cugino di Maverick Vinales aveva solo 15 anni - fattoquotidiano : Lutto nel mondo dei motori. Il 15enne Dean Berta Vinales, pilota della Supersport 300 e nipote del campione dell Mo… - Eurosport_IT : Berta, cugino di Maverick Viñales ha avuto un incidente in pista in Superbike, è stato soccorso, trasportato in osp… - Vdruz : Superbike. A Jerez è morto Dean Berta Vinales. Aveva 15 anni ed era il cugino di Maverick - PivaEdoardo : RT @SerglocSergio: Dean Berta Vinales è morto, fatale incidente in SuperSport 300 | Sky Sport -