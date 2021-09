Sul salario minimo asse Csx - sindacati Landini | ' Un patto da costruire insieme'

(Di sabato 25 settembre 2021) Il Pd apre al dialogo, sì anche di Conte e di Leu. Ma ichiedono di definire il tema attraverso la contrattazione nazionale e non per legge. Vogliono un confronto al governo per tutelare i ...

Il Pd apre al dialogo, sì anche di Conte e di Leu. Ma i sindacati chiedono di definire il tema attraverso la contrattazione nazionale e non per legge. Vogliono un confronto al governo per tutelare i ...Prosegue il confrontominimo , arriva l'apertura di Maurizio Landini . Il segretario della Cgil ha rotto un tabù, come spiega La Stampa, fissando dei paletti, come la legge sulla rappresentanza. La notizia però ...La satira di Federico Palmaroli e del suo "Osho" protagonista in piazza con Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma con 'Azione' ...La Cgil apre all'introduzione del salario minimo. Il segretario Maurizio Landini cita la campagna elettorale in Germania, anche se pone dei paletti, a cominciare dal piu importante: serve una legge su ...