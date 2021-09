Su Facebook le opinioni di tutti, meno quelle di chi… (Di sabato 25 settembre 2021) Su Facebook il fact checker, quello che controlla che i post degli iscritti non contengano false notizie, fake news in inglese per chi non conosce l’italiano, è intervenuto ogni volta che un iscritto inserisce o condivide il testo essenziale di una risoluzione del Consiglio d’Europa che raccomanda ai 49 paesi aderenti, Italia compresa, di non discriminare i cittadini contrari all’obbligo della vaccinazione anti-covid. Il fact checker ricorda a chi non lo sa che il Consiglio d’Europa non fa parte dell’Unione Europea. Grazie, sapevamcelo. Sottolinea che le risoluzioni del Consiglio d’Europa non sono giuridicamente vincolanti. Grazie, e chi ha detto il contrario? Resta il fatto, inutilmente checkabile, che il Consiglio d’Europa raccomanda di non discriminare chi non vuole vaccinarsi. Bene, siamo tutti perfettamente d’accordo col Consiglio d’Europa e ... Leggi su romadailynews (Di sabato 25 settembre 2021) Suil fact checker, quello che controlla che i post degli iscritti non contengano false notizie, fake news in inglese per chi non conosce l’italiano, è intervenuto ogni volta che un iscritto inserisce o condivide il testo essenziale di una risoluzione del Consiglio d’Europa che raccomanda ai 49 paesi aderenti, Italia compresa, di non discriminare i cittadini contrari all’obbligo della vaccinazione anti-covid. Il fact checker ricorda a chi non lo sa che il Consiglio d’Europa non fa parte dell’Unione Europea. Grazie, sapevamcelo. Sottolinea che le risoluzioni del Consiglio d’Europa non sono giuridicamente vincolanti. Grazie, e chi ha detto il contrario? Resta il fatto, inutilmente checkabile, che il Consiglio d’Europa raccomanda di non discriminare chi non vuole vaccinarsi. Bene, siamoperfettamente d’accordo col Consiglio d’Europa e ...

