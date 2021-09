Stupro a La Fazenda? Dayane Mello vittima inconsapevole: la produzione interviene – VIDEO (Di sabato 25 settembre 2021) Questo sabato mattina l’argomento “Stupro a La Fazenda” è stato tra i più commentati su Twitter. Secondo le accuse dell’attento popolo dei social, il cantante Nego do Borel, avrebbe tentato di fare sesso forzato con Dayane Mello, visibilmente stordita dall’alcol di alcune ore prima. Stupro a La Fazenda? Dayane Mello vittima inconsapevole: lo show interviene... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 25 settembre 2021) Questo sabato mattina l’argomento “a La” è stato tra i più commentati su Twitter. Secondo le accuse dell’attento popolo dei social, il cantante Nego do Borel, avrebbe tentato di fare sesso forzato con, visibilmente stordita dall’alcol di alcune ore prima.a La: lo show... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : 'estupro na fazenda', recitano i video che stanno circolando sui social in queste ore. Arriva il messaggio di Giuli… - _bhoo__ : RT @cmqgloria: il fatto è che non c’è nulla da analizzare siete stati voi a spegnere le luci come richiesto da quell’individuo siete stati… - Pizzapastaeamor : Il reality è conosciuto per mettere la droga nei drink, ci rendiamo conto che Dayane ogni volta che beve ha amnesie… - andfarmx : RT @asiasinasce: Dayane doveva essere chiamata stanotte, non ora che si è creato un caso mediatico ingestibile e non è più possibile verifi… - anna_maria_alt : RT @lladyshelby: Mi viene da piangere come cazzo si fa a insinuare che Dayane sia consenziente se gli chiede espressamente di fermarsi più… -