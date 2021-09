Stupro a La Fazenda? Dayane Mello vittima del suo aguzzino: gli appelli di Rosalinda e Giulia Salemi – VIDEO (Di sabato 25 settembre 2021) Anche ieri sera a La Fazenda la produzione del reality show ha organizzato una festa per fare bere i concorrenti, Dayane Mello compresa. Sul web, da ore, si parla di Stupro in diretta da parte di Nego Do Borel dopo i ripetuti approcci andati male. Stupro a La Fazenda? Dayane Mello vittima del suo aguzzino ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 25 settembre 2021) Anche ieri sera a Lala produzione del reality show ha organizzato una festa per fare bere i concorrenti,compresa. Sul web, da ore, si parla diin diretta da parte di Nego Do Borel dopo i ripetuti approcci andati male.a Ladel suo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

magafeh : RT @blogtivvu: Stupro a La Fazenda? Dayane Mello vittima del suo aguzzino: gli appelli di Rosalinda e Giulia Salemi – VIDEO - darkdreamer90 : Quello che mi fa più incazzare è che oltre al danno sta ricevendo anche la beffa..Tutta sta gente che la incolpa...… - cutolo_giusy : RT @tranviadeseo: Non so @JuMelloReal, stavolta cosa scriverai in DM ai fan preoccupati, che non è stupro finché non te lo dice tua sorella… - MeBrusse : RT @blogtivvu: Stupro a La Fazenda? Dayane Mello vittima del suo aguzzino: gli appelli di Rosalinda e Giulia Salemi – VIDEO - VeraLuc86363253 : RT @blogtivvu: Stupro a La Fazenda? Dayane Mello vittima del suo aguzzino: gli appelli di Rosalinda e Giulia Salemi – VIDEO -