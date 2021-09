Star in The Star: chiusura anticipata? (Di sabato 25 settembre 2021) Il nuovo programma condotto da Ilary Blasi, Star in The Star, non riesce proprio a decollare. Dopo gli ascolti deludenti anche della seconda puntata sembra che Mediaset abbia deciso di chiudere in anticipo lo show: è in arrivo una bocciatura definitiva per il programma? Star in The Star sarà chiuso in anticipo? Il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che era iniziato subito tra le polemiche per le accuse di plagio da parte de Il Cantante Mascherato, ha subito un’altra pesante delusione dagli ascolti delle prime due puntate. Se l’esordio è stato un vero flop, anche la seconda puntata, sebbene con qualche aggiustamento, non è riuscita a convincere. In particolare sembra che ad essere molto agitato per la situazione sia Piersilvio ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 25 settembre 2021) Il nuovo programma condotto da Ilary Blasi,in The, non riesce proprio a decollare. Dopo gli ascolti deludenti anche della seconda puntata sembra che Mediaset abbia deciso di chiudere in anticipo lo show: è in arrivo una bocciatura definitiva per il programma?in Thesarà chiuso in anticipo? Il nuovo programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che era iniziato subito tra le polemiche per le accuse di plagio da parte de Il Cantante Mascherato, ha subito un’altra pesante delusione dagli ascolti delle prime due puntate. Se l’esordio è stato un vero flop, anche la seconda puntata, sebbene con qualche aggiustamento, non è riuscita a convincere. In particolare sembra che ad essere molto agitato per la situazione sia Piersilvio ...

