Stampa inglese: su Rudiger c'è anche la Juventus (Di sabato 25 settembre 2021) Il difensore centrale tedesco del Chelsea, Antonio Rudiger non è disposto a rinnovare il contratto con la squadra inglese e sta cercando una nuova destinazione per la prossima stagione. Stando alla Stampa britannica, oltre al Real Madrid e al Bayern Monaco a puntare sul 28enne, in scadenza di contratto a fine stagione, c0'è anche la Juventus come riporta il tabloid britannico 'Mirror'.

