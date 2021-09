Stalking a due fidanzate e botte alla madre anziana: obbligo di firma per tre anni (Di sabato 25 settembre 2021) Stalking a due fidanzate e botte alla madre anziana: “sorveglianza speciale” con obbligo di firma per tre anni. L’uomo era stato condannato già, nel 2012, per il reato di Stalking commesso ai danni di una ex fidanzata Stalking a due fidanzate e botte alla madre anziana: È un provvedimento di natura preventiva quello della “sorveglianza Leggi su periodicodaily (Di sabato 25 settembre 2021)a due: “sorveglianza speciale” condiper tre. L’uomo era stato condannato già, nel 2012, per il reato dicommesso ai ddi una ex fidanzataa due: È un provvedimento di natura preventiva quello della “sorveglianza

Ultime Notizie dalla rete : Stalking due Stalking e Maltrattamenti in Famiglia ... di circa 45 anni, che si è reso responsabile di maltrattamenti in famiglia nei riguardi della madre e di stalking nei confronti di ben due ex fidanzate. Il provvedimento è stato emesso alcuni giorni ...

Consulta delle donne: grazie a noi riflettori sulla parità Abbiamo lavorato per la divulgazione del 1522 (ndr il numero di emergenza antiviolenza e stalking), abbiamo installato ben due panchine rosse per le vittime di violenza, abbiamo colorato di rosa la ...

Stalking a due fidanzate e botte alla madre anziana: riminese diventa "sorvegliato speciale" Un 45enne riminese è stato sottoposto a sorveglianza speciale, con obbligo di firma per tre anni, un provvedimento firmato dal Tribunale di Bologna, su proposta del Questore di Rimini. Nel 2012 il 45e ...

