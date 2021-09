Stadi, ok al pubblico al 75%. Rimarrà l’obbligo della mascherina (Di sabato 25 settembre 2021) Il prossimo DPCM dovrebbe portare all’aumento del pubblico all’interno degli Stadi. Le ultimissime sulla situazione Come riporta la Gazzetta dello Sport, il prossimo DPCM del Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare l’aumento della percentuale di pubblico all’interno degli Stadi per eventi all’aperto. Dall’attuale 50% si passerebbe così al 75%, con la possibilità di usufruire di questa situazione già per le gare di Nations League del 6 e 10 ottobre. Rinnovato inoltre l’obbligo di indossare la mascherina, visto che il CTS vuole evitare qualsiasi possibilità di rialzo della curva dei contagi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Il prossimo DPCM dovrebbe portare all’aumento delall’interno degli. Le ultimissime sulla situazione Come riporta la Gazzetta dello Sport, il prossimo DPCM del Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare l’aumentopercentuale diall’interno degliper eventi all’aperto. Dall’attuale 50% si passerebbe così al 75%, con la possibilità di usufruire di questa situazione già per le gare di Nations League del 6 e 10 ottobre. Rinnovato inoltredi indossare la, visto che il CTS vuole evitare qualsiasi possibilità di rialzocurva dei contagi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

