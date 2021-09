“Sta molto meglio”. Trucco pesante al GF Vip, ma al naturale la principessa Lulù è molto più bella (Di sabato 25 settembre 2021) Lucrezia Lulù Selassiè è una delle tre principesse etiopi entrate nella casa del Grande Fratello Vip, dove è già diventata una protagonista per il suo carattere allegro e vivace e per il flirt con Manuel Bortuzzo, diventato noto alle cronache dopo essere stato ferito durante una sparatoria nel quartiere Axa di Roma, a seguito della quale è rimasto in sedia a rotelle. In piscina tra i due è scoccato anche il primo bacio dopo una serie di abbracci romantici e anche la scorsa i notte i due hanno dormito insieme tra baci e coccole. “Siamo due persone molto sensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto. Ci siamo trovati molto su questo”, ha detto Manuel Bortuzzo a un curioso Alfonso Signorini. Lucrezia Selassiè è la nipote ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 settembre 2021) LucreziaSelassiè è una delle tre principesse etiopi entrate nella casa del Grande Fratello Vip, dove è già diventata una protagonista per il suo carattere allegro e vivace e per il flirt con Manuel Bortuzzo, diventato noto alle cronache dopo essere stato ferito durante una sparatoria nel quartiere Axa di Roma, a seguito della quale è rimasto in sedia a rotelle. In piscina tra i due è scoccato anche il primo bacio dopo una serie di abbracci romantici e anche la scorsa i notte i due hanno dormito insieme tra baci e coccole. “Siamo due personesensibili e quindi penso che sia bello il fatto che entrambi sentiamo di dimostrare la nostra sensibilità con l’affetto. Ci siamo trovatisu questo”, ha detto Manuel Bortuzzo a un curioso Alfonso Signorini. Lucrezia Selassiè è la nipote ...

