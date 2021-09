Advertising

motosprint : SSP, #Sofuoglu: 'Bene la nuova Supersport, ma Kawasaki ha bisogno di una nuova moto - Fresatura_Bo : SSP, Jerez, Libere: Oettl domina, Sofuoglu torna ed è settimo - news_bologna : SSP, Jerez, Libere: Oettl domina, Sofuoglu torna ed è settimo - corsedimoto : SOFUOGLU, CHE RITORNO! La leggenda turca non ha deluso gli appassionati #Superbike: è 7° nelle libere #Supersport,… - Motorsport_IT : #WSBK | #SSP, Jerez, Libere: Oettl domina, Sofuoglu torna ed è settimo -

Ultime Notizie dalla rete : SSP Sofuoglu

Motosprint.it

Kenan: "Accolgo positivamente la Nuova Era Supersport" Naturalmente,viene alle corse per fare "da chioccia" ai suoi giovani talenti. Toprak Razgatlioglu , certo, ma anche Can Oncu ed il ...Aegerter risponde a Oettl,competitivo Il pilota Yamaha archivia il venerdì con buone sensazioni in sella, chiudendo secondo nella classifica combinata alle spalle di Philipp Oettl, primo in ...Kenan è tornato dopo tre anni: "Ho dovuto capire il comportamento delle gomme slick e come affrontare le curve, poi ci ho preso gusto, non immaginavo di andare così forte. Il nuovo regolamento? Kawasa ...Il pilota svizzero torna davanti a tutti nelle seconde libere mettendosi alle spalle Oettl e Odendaal. Sofuoglu e Manzi in top ten ...