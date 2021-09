Advertising

tvdellosport : ??La #Juventus Primavera vince 2-0 in casa #Inter ?? A decidere il match i gol di #Turco e #Turicchia ??… - M9Michele : RT @digitalsat_it: #Sportitalia Primavera 1 TimVision 4a Giornata e Telecronisti Calcio Estero @tvdellosport - Domenico1oo777 : RT @tvdellosport: ??La #Juventus Primavera vince 2-0 in casa #Inter ?? A decidere il match i gol di #Turco e #Turicchia ?? #Primavera #Spo… - Black_juv : RT @tvdellosport: ??La #Juventus Primavera vince 2-0 in casa #Inter ?? A decidere il match i gol di #Turco e #Turicchia ?? #Primavera #Spo… - GabrieleSchiavi : RT @tvdellosport: ??La #Juventus Primavera vince 2-0 in casa #Inter ?? A decidere il match i gol di #Turco e #Turicchia ?? #Primavera #Spo… -

Ultime Notizie dalla rete : Sportitalia Primavera

Digital-Sat News

... 4ª giornata di andata del Campionato1 TIM VISION in programma domenica 26 settembre ... Diretta tv su61 DTT, APP, www..com. Questa la lista dei convocati ...... 4ª giornata di andata del Campionato1 TIM VISION in programma domenica 26 ... Diretta tv su61 DTT, APP, www..com. Questa la lista dei convocati per ...(dall'11' st Owusu 5,5 Può poco). Chivu 5,5 La squadra parte bene, ma si spegne in fretta (dall'11' st Peschetola 5,5 Non combina molto). Abiuso 5,5 Lotta come un leone in mezzo ai centrali della Juve ...Nzouango 6,5: non fa passare nulla, tant‘è vero che l’Inter spesso prova i cross da trequarti campo non riuscendo a trovare imbucate per vie centrali. Turco 7: fa un gran primo tempo, collezionando un ...