Spezia-Milan, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS (Di sabato 25 settembre 2021) Il LIVE di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022: l'avvicinamento dei rossoneri alla gara delle ore 15:00 al Picco Leggi su pianetamilan (Di sabato 25 settembre 2021) Ildi, partita della 6^ giornata dellaA 2021-2022: l'avvicinamento dei rossoneri alla gara delle ore 15:00 al Picco

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Spezia - AC Milan ?? Stadio Alberto Picco ? 15h00 #ForzaMilan ???? - ManuBaio : #Milan contro lo #Spezia rilancio per @_OlivierGiroud_ dal primo minuto. A sorpresa anche Daniel #Maldini @acmilan @SkySport @acspezia - AntoVitiello : #Milan, allenamento con la squadra per #Giroud che prova a recuperare per la Spezia - ridaamir1994 : RT @IsmaelBennacer: ?? Spezia - AC Milan ?? Stadio Alberto Picco ? 15h00 #ForzaMilan ???? - NunquamDeorsum : @MrsBlonde Socializziamo. Sono un po’ timido all’inizio però poi mi sciolgo tesoro quindi non preoccuparti eh. Per… -