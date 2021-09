Spezia-Milan oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2021/2022 (Di sabato 25 settembre 2021) oggi in tv Spezia-Milan, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Gli uomini di Pioli vogliono continuare a vincere per restare nelle posizioni di vertice della classifica. Inoltre, i tre punti gioverebbero al morale della squadra in vista dell’impegno di Champions League. Padroni di casa invece a caccia di punti ma chiamati ad un’impresa. Attenzione, però, perché lo Spezia sa come si batte il Milan. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15:00 di sabato 25 settembre. La partita sarà visibile in diretta streaming per gli abbonati a Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SCOPRI I TELECRONISTI DEL MATCH SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021)in tv, sfida valida per la sesta giornata del campionato di. Gli uomini di Pioli vogliono continuare a vincere per restare nelle posizioni di vertice della classifica. Inoltre, i tre punti gioverebbero al morale della squadra in vista dell’impegno di Champions League. Padroni di casa invece a caccia di punti ma chiamati ad un’impresa. Attenzione, però, perché losa come si batte il. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15:00 di sabato 25 settembre. La partita sarà visibile inper gli abbonati a Dazn. In alternativa, Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SCOPRI I TELECRONISTI DEL MATCH SportFace.

