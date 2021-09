Spezia-Milan, le formazioni ufficiali: tante novità per Pioli! (Di sabato 25 settembre 2021) Definite le formazioni ufficiali di Spezia-Milan, anticipo della 6^ giornata di Serie A, in campo alle 15 al Picco. La principale novità tra le fila rossonere è Daniel Maldini al posto di Brahim Diaz, nel ruolo di trequartista. In attacco rientra Giroud, con Rebic che al posto di Leao sulla fascia sinistra. Confermato, invece, Tonali in mezzo al campo. Nello Spezia, Thiago Motta sceglie Nzola dal 1? e conferma Antiste in avanti. Spezia (4-2-3-1): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Bourabia, Sala; Gyasi, Maggiore, Antiste; Nzola. A disp.: Provedel, Zovko; Bertola, Ferrer, Kiwior; Manaj, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Verde. All.: Thiago Motta. Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, ... Leggi su rompipallone (Di sabato 25 settembre 2021) Definite ledi, anticipo della 6^ giornata di Serie A, in campo alle 15 al Picco. La principaletra le fila rossonere è Daniel Maldini al posto di Brahim Diaz, nel ruolo di trequartista. In attacco rientra Giroud, con Rebic che al posto di Leao sulla fascia sinistra. Confermato, invece, Tonali in mezzo al campo. Nello, Thiago Motta sceglie Nzola dal 1? e conferma Antiste in avanti.(4-2-3-1): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Bourabia, Sala; Gyasi, Maggiore, Antiste; Nzola. A disp.: Provedel, Zovko; Bertola, Ferrer, Kiwior; Manaj, Podgoreanu, Salcedo, Strelec, Verde. All.: Thiago Motta.(4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, ...

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Spezia - AC Milan ?? Stadio Alberto Picco ? 15h00 #ForzaMilan ???? - ManuBaio : #Milan contro lo #Spezia rilancio per @_OlivierGiroud_ dal primo minuto. A sorpresa anche Daniel #Maldini @acmilan @SkySport @acspezia - AntoVitiello : #Milan, allenamento con la squadra per #Giroud che prova a recuperare per la Spezia - Filo2385Filippo : RT @DiMarzio: #SerieA, prosegue la dinastia #Maldini: Daniel titolare in #SpeziaMilan - Cefalunews : Spezia Milan: formazioni ufficiali, quote e tv. Sky o DAZN? ?? -