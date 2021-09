Spezia-Milan, la critica che non t’aspetti: “É ridicolo” (Di sabato 25 settembre 2021) Spezia-Milan, critiche nei confronti di Theo Herandez, autore di una simulazione non sanzionata dal direttore di gara Manganiello. Si è appena concluso il primo tempo di Spezia-Milan, gara di apertura del sesto turno di Serie A 2021/2022. I liguri ed i rossoneri non sono riusciti a pungersi. Per questo motivo il risultato, al termine dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 25 settembre 2021), critiche nei confronti di Theo Herandez, autore di una simulazione non sanzionata dal direttore di gara Manganiello. Si è appena concluso il primo tempo di, gara di apertura del sesto turno di Serie A 2021/2022. I liguri ed i rossoneri non sono riusciti a pungersi. Per questo motivo il risultato, al termine dei Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

IsmaelBennacer : ?? Spezia - AC Milan ?? Stadio Alberto Picco ? 15h00 #ForzaMilan ???? - ManuBaio : #Milan contro lo #Spezia rilancio per @_OlivierGiroud_ dal primo minuto. A sorpresa anche Daniel #Maldini @acmilan @SkySport @acspezia - Gazzetta_it : Milan, Kessie-Bennacer con lo Spezia. E c'è una chance per Maldini - PaolaBini1 : #dazn mi serve il binocolo per vedere Spezia-Milan. Da dove cxxxo state riprendendo?! Ma una videocamera con uno z… - radiobrasil940 : Campeonato Italiano Intervalo, Spezia(17º) 0 x 0 Milan(3º) -