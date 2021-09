Spezia-Milan (25 settembre ore 15:00): formazioni, convocati, quote, pronostici (Di sabato 25 settembre 2021) Al Picco è una settimana di visite prestigiose e dopo la Juve tocca al Milan. I padroni di casa hanno spaventato i bianconeri costringendoli a una rimonta furiosa e affannosa nel secondo tempo dopo che Gyasi e Antiste avevano ribaltato la rete di Kean confermando l’ottimo momento della squadra di Thiago Motta. I rossoneri viaggiano InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 25 settembre 2021) Al Picco è una settimana di visite prestigiose e dopo la Juve tocca al. I padroni di casa hanno spaventato i bianconeri costringendoli a una rimonta furiosa e affannosa nel secondo tempo dopo che Gyasi e Antiste avevano ribaltato la rete di Kean confermando l’ottimo momento della squadra di Thiago Motta. I rossoneri viaggiano InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

AntoVitiello : #Milan, allenamento con la squadra per #Giroud che prova a recuperare per la Spezia - ManuBaio : #Milan contro lo #Spezia rilancio per @_OlivierGiroud_ dal primo minuto. A sorpresa anche Daniel #Maldini @acmilan @SkySport @acspezia - Gazzetta_it : Milan, Kessie-Bennacer con lo Spezia. E c'è una chance per Maldini - sportli26181512 : Da Spezia a... Spezia: così Pioli ha gestito il momento più duro al Milan: Da Spezia a... Spezia: così Pioli ha ges… - FilippoRavelli : Stanotte ho sognato che il Milan perdeva 3 a 0 con lo Spezia. E mi chiedevo pure se fosse reale o no, ma era un sogno così reale. -