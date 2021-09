Spezia-Milan 1-2, Serie A: Maldini-Diaz firmano la vittoria rossonera (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo un primo tempo piuttosto titubante, il Milan riesce a vincere in casa dello Spezia. I rossoneri non giocano una prima frazione di gara eccezionale, con i padroni di casa che si mostrano più vogliosi e pericolosi degli avversari. Nella ripresa apre immediatamente Daniel Maldini (al primo gol in maglia rossonera), poi pareggia Daniele Verde. Risolve tutto Brahim Diaz che segna la rete dell’affermazione esterna dei meneghini. Stefano Pioli vola a quota 16, attualmente al primo posto. Dopo il ko contro la Juventus, Thiago Motta perde di misura anche contro il Milan e resta con 4 punti. Ecco cosa è successo in Spezia-Milan. Primo tempo poco divertente: Milan (quasi) assente, Spezia pericoloso La gara è aperta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo un primo tempo piuttosto titubante, ilriesce a vincere in casa dello. I rossoneri non giocano una prima frazione di gara eccezionale, con i padroni di casa che si mostrano più vogliosi e pericolosi degli avversari. Nella ripresa apre immediatamente Daniel(al primo gol in maglia), poi pareggia Daniele Verde. Risolve tutto Brahimche segna la rete dell’affermazione esterna dei meneghini. Stefano Pioli vola a quota 16, attualmente al primo posto. Dopo il ko contro la Juventus, Thiago Motta perde di misura anche contro ile resta con 4 punti. Ecco cosa è successo in. Primo tempo poco divertente:(quasi) assente,pericoloso La gara è aperta ...

