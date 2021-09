Spezia-Milan 1-2 | le pagelle | sempre Brahim Diaz | ma tutti gli applausi sono per Daniel Maldini FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 25 settembre 2021) Il primo tempo non è stato scoppiettante, nella ripresa la partita si è movimentata. Si è concluso il primo match della sesta giornata del campionato di Serie A,scese in campo. I rossoneri nonnella migliore condizione dal punto di vista fisico, anche a causa dei tanti impegni ravvicinati. La squadra di Thiago Motta continua a giocare con grandi, maemersi i limiti dal punto di vista tecnico. Ilvicino al raddoppio, palo di Leao. Losi fa vedere, brutto errore di Maggiore. Occasione per Kessie, il centrocampista non la sfrutta. All’80’ lotrova il pareggio: Verde calcia dal lato sinistro, Tonali devia e batte involontariamente Maignan. Entraed è ...