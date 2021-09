Speranza, "Lavoriamo per un'Italia autonoma sui vaccini" (Di sabato 25 settembre 2021) AGI - "Stiamo lavorando per portare il nostro Paese ad avere maggiore livello di autonomia per il futuro nella produzione dei vaccini". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo all'evento "Inclusione, diritti, centralita' della persona" all'interno di "Futura", la due giorni promossa dalla Cgil. "Sul vaccino si sta consumando una diseguaglianza insostenibile e dobbiamo lavorare per sostenere i Paesi più in difficoltà" ha detto Speranza. "Il sostegno si fa in due modi: fornendo le dosi e provando a lavorare affinché la produzione di vaccini, soprattutto quelli a mRNA, possa essere concessa e consentita anche in altre aree del mondo". "Tutti i Paesi del mondo hanno capito che per uscire da questa pandemia serve il multilateralismo", ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ... Leggi su agi (Di sabato 25 settembre 2021) AGI - "Stiamo lavorando per portare il nostro Paese ad avere maggiore livello di autonomia per il futuro nella produzione dei". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, intervenendo all'evento "Inclusione, diritti, centralita' della persona" all'interno di "Futura", la due giorni promossa dalla Cgil. "Sul vaccino si sta consumando una diseguaglianza insostenibile e dobbiamo lavorare per sostenere i Paesi più in difficoltà" ha detto. "Il sostegno si fa in due modi: fornendo le dosi e provando a lavorare affinché la produzione di, soprattutto quelli a mRNA, possa essere concessa e consentita anche in altre aree del mondo". "Tutti i Paesi del mondo hanno capito che per uscire da questa pandemia serve il multilateralismo", ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ...

Advertising

Agenzia_Italia : Speranza, 'Lavoriamo per un'Italia autonoma sui vaccini' - sulsitodisimone : Speranza, 'Lavoriamo per un'Italia autonoma sui vaccini' - infoitinterno : Covid, Speranza: “Lavoriamo perché l’Italia sia autonoma nella produzione dei vaccini” - crlggg : Speranza: «Lavoriamo per l’autonomia dell’Italia sulla produzione vaccini» - Italia_Notizie : Speranza: «Lavoriamo per una Italia autonoma nella produzione di vaccini» -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Lavoriamo Speranza: "Prime dosi in forte aumento". +32% in una settimana. Raccomandata la vaccinazione in gravidanza ... in una logica di interconnessione che va sicuramente implementata nel nostro Paese - sostiene Speranza - . Siamo ad un tornante cruciale. Grazie alla campagna vaccinale possiamo guardare con fiducia ...

Dinamo verso la prima di campionato: gara con Pesaro al PalaSerradimigni ... stanno crescendo i singoli, e c'è voglia di mettere in campo quello su cui lavoriamo in settimana. ... Il Palazzetto ci dà sempre quel qualcosa in più, le notizie ci danno la speranza di avere presto ...

Speranza: "Lavoriamo per autonomia dell'Italia nella produzione dei vaccini" Rai News LAVORO, GIORGETTI: “IIMPEGNATI A TROVARE SOLUZIONI PER VERTENZE IN ABRUZZO” PESCARA – “Ho ricevuto un dettagliato dossier sulle vertenze industriali ed occupazionali in Abruzzo, ci sono situazioni di crisi e le stiamo monitorando ci impegneremo a trovare una soluzione. Non va ...

Lavoro: Giorgetti, impegnati a soluzioni vertenze Abruzzo "Ho ricevuto un dettagliato dossier sulle vertenze industriali ed occupazionali in Abruzzo, ci sono situazioni di crisi e le stiamo monitorando ci impegneremo a trovare una soluzione. (ANSA) ...

... in una logica di interconnessione che va sicuramente implementata nel nostro Paese - sostiene- . Siamo ad un tornante cruciale. Grazie alla campagna vaccinale possiamo guardare con fiducia ...... stanno crescendo i singoli, e c'è voglia di mettere in campo quello su cuiin settimana. ... Il Palazzetto ci dà sempre quel qualcosa in più, le notizie ci danno ladi avere presto ...PESCARA – “Ho ricevuto un dettagliato dossier sulle vertenze industriali ed occupazionali in Abruzzo, ci sono situazioni di crisi e le stiamo monitorando ci impegneremo a trovare una soluzione. Non va ..."Ho ricevuto un dettagliato dossier sulle vertenze industriali ed occupazionali in Abruzzo, ci sono situazioni di crisi e le stiamo monitorando ci impegneremo a trovare una soluzione. (ANSA) ...