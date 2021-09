Spalletti super professionista: ecco cosa ha fatto nel giorno libero (Di sabato 25 settembre 2021) Luciano Spalletti e la cultura del lavoro, il tecnico del Napoli insiste con i suoi calciatori su questo aspetto ed è pronto a dare l’esempio. L’allenatore toscano vuole dare una mentalità vincente al Napoli, obiettivo dichiarato più volte in conferenza stampa. Ma per creare questa mentalità bisogna lavorare bene in settimana, senza lasciare nulla al caso. Così da buon condottiero del popolo napoletano, come egli stesso si è definito, Spalletti dà il buon esempio anche ai suoi calciatori. Gazzetta dello Sport rivela un retroscena su quanto ha fatto Spalletti in uno dei suoi giorni liberi: “Spalletti è solito ripetere ai giocatori che il lavoro settimanale è determinante per ottenere i risultati e per ritrovarsi in campo nell’applicazione degli schemi. Nulla è lasciato al caso, basti pensare che qualche ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 settembre 2021) Lucianoe la cultura del lavoro, il tecnico del Napoli insiste con i suoi calciatori su questo aspetto ed è pronto a dare l’esempio. L’allenatore toscano vuole dare una mentalità vincente al Napoli, obiettivo dichiarato più volte in conferenza stampa. Ma per creare questa mentalità bisogna lavorare bene in settimana, senza lasciare nulla al caso. Così da buon condottiero del popolo napoletano, come egli stesso si è definito,dà il buon esempio anche ai suoi calciatori. Gazzetta dello Sport rivela un retroscena su quanto hain uno dei suoi giorni liberi: “è solito ripetere ai giocatori che il lavoro settimanale è determinante per ottenere i risultati e per ritrovarsi in campo nell’applicazione degli schemi. Nulla è lasciato al caso, basti pensare che qualche ...

Advertising

Peppearia : RT @Antonioduca99: Dopo questo inizio super, io non mi esalto. So che il #Napoli ha bisogno di fare quel passo in avanti che è sempre manca… - Salvato95551627 : RT @anperillo: #Napoli autentica giostra del gol, con 14 reti all’attivo e 10 giocatori a segno. Super anche la difesa, con soli 2 gol subi… - Antonioduca99 : Dopo questo inizio super, io non mi esalto. So che il #Napoli ha bisogno di fare quel passo in avanti che è sempre… - LoveSud2 : RT @anperillo: #Napoli autentica giostra del gol, con 14 reti all’attivo e 10 giocatori a segno. Super anche la difesa, con soli 2 gol subi… - charycher : RT @anperillo: #Napoli autentica giostra del gol, con 14 reti all’attivo e 10 giocatori a segno. Super anche la difesa, con soli 2 gol subi… -