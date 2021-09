Spalletti | “I miei giocatori hanno talento ma si allenano al massimo | così si cancella la presunzione”

(Di sabato 25 settembre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, ha parlatodella squadra durante la conferenza stampa di presentazione alla partita col Cagliari. Chi hadi solito si accontenta di quello, è facile avere il titolo e l’attenzione. I nostri calciatori, oltre ad averlo, non si accontentano e vogliono mettere sopra anche lavoro, fatica, sudore, in modo da essere resistenti alla dimostrazione del. Questa è una qualità importantissima, è un complimento che voglio fare aicalciatori, che siale si stimolano a vicenda. Il nemico spesso può essere lachevieneto automaticamente. L'articolo ilNapolista.

Commenta per primo Alla vigilia di Napoli - Cagliari Lucianointerviene in conferenza stampa. Queste le sue parole: IL MOMENTO - 'Ad essere noi si sta ...e faccio i complimenti ai......di esserci mettendo a lungo in difficoltà gli azzurri come ha ammesso lo stessoa fine ... Lo reputo un grande tecnico, una persona intelligente a cui posso fare solo icomplimenti. Un ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli ... Questa è una qualità importantissima, è un complimento che voglio fare ai miei calciatori, che si allenano al massimo e si stimolano a vicenda. Il nemico ...Luciano Spalletti ha presentato Napoli-Cagliari in conferenza stampa: "Mazzarri sa organizzare le sue squadre. Il mio Napoli si auto-alimenta" ...