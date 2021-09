Spalletti | “Ghoulam è vicino al rientro | potrebbe tornare già per la prossima partita”

(Di sabato 25 settembre 2021) Luciano, allenatore del Napoli, durante la presentazione della gara col Cagliari in conferenza ha parlato anche deldi Faouzial, se continua così lalo portiamo, vuole stare dentro anche lui. Se non avessi avuto posto per farqualcun altro, glielo avrei fatto trovare io. L'articolo ilNapolista.

Squalificati: nessuno Indisponibili: Demme,, Lobotka, Mertens, Rrahmani CAGLIARI (3 - 5 - 2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Strootman, Dalbert; Joao ...Napoli, Lucianopotrebbe decidere di includere Demme,e Mertens nei convocati per la sfida contro il Cagliari.PRONTO A CONVOCARE: DEMME,E MERTENS Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, in casa Napoli Lucianosta valutando il rientro di Mertens , Demme e. I ...I precedenti sorridono alla squadra di Spalletti che però deve fare molta attenzione a Mazzarri. Il tecnico del Napoli deve ancora fare a meno di Mertens, Lobotka, Ghoulam e Demme.La battuta di Spalletti in conferenza: "Se non avessi avuto posto per far tornare qualcun altro, glielo avrei fatto trovare io" ...