Spalletti: “Abbiamo le stesse quote scudetto di altre 6 sorelle. Mazzarri? Avversario tosto” (Di sabato 25 settembre 2021) In casa Napoli, conferenza stampa per Luciano Spalletti alla vigilia della gara contro il Cagliari. Queste le sue parole: “Sappiamo che ci sono dei momenti in cui si possono fare più punti ed altri meno, la viviamo con equilibrio. Non ci nascondiamo da tempo, il discorso andrà a finire lì anche oggi, però quello dei candidati alla prima posizione è un condominio di 7 squadre e noi vogliamo assumerci il peso dei nostri millesimali, ma non vogliamo le quote degli altri, sono le stesse per tutti. Poi ci sono momenti migliori e peggiori, dobbiamo essere pronti a tutto”. Paragoni con Sarri e Benitez: “E’ un onore accostare il mio nome a quelli citati, ve ne siete dimenticato pure qualcuno. Non è solo il Napoli di Gattuso, di Sarri, ma anche di Ancelotti e Benitez che ci hanno messo mano nel formare la rosa. E’ chiaro che poi bisogna saper ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 25 settembre 2021) In casa Napoli, conferenza stampa per Lucianoalla vigilia della gara contro il Cagliari. Queste le sue parole: “Sappiamo che ci sono dei momenti in cui si possono fare più punti ed altri meno, la viviamo con equilibrio. Non ci nascondiamo da tempo, il discorso andrà a finire lì anche oggi, però quello dei candidati alla prima posizione è un condominio di 7 squadre e noi vogliamo assumerci il peso dei nostri millesimali, ma non vogliamo ledegli altri, sono leper tutti. Poi ci sono momenti migliori e peggiori, dobbiamo essere pronti a tutto”. Paragoni con Sarri e Benitez: “E’ un onore accostare il mio nome a quelli citati, ve ne siete dimenticato pure qualcuno. Non è solo il Napoli di Gattuso, di Sarri, ma anche di Ancelotti e Benitez che ci hanno messo mano nel formare la rosa. E’ chiaro che poi bisogna saper ...

Advertising

claudioruss : #Napoli #Spalletti: “#Mertens è voglioso di stare in questo gruppo ed ha spinto per esserci. Con il dottor Canonico… - AndreaTiberio7 : ?? #Spalletti: “Abbiamo il comandante #Koulibaly che ti guarda con quegli occhi lì e mette tutto a posto con la sua… - titty_napoli : RT @claudioruss: #Napoli #Spalletti: “#Mertens è voglioso di stare in questo gruppo ed ha spinto per esserci. Con il dottor Canonico abbiam… - LuigiLiccardo6 : RT @claudioruss: #Napoli #Spalletti: “#Mertens è voglioso di stare in questo gruppo ed ha spinto per esserci. Con il dottor Canonico abbiam… - DribblingWorld : SP?LLSTTI?TIM? '#Mertens è voglioso di stare dentro questo gruppo, ha spinto per esserci. Tramite il dottor Canoni… -