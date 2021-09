Space Jam, le 10 cose che non sapevate sul film: sapevate che il campo di basket… (Di sabato 25 settembre 2021) Nel 1996 arrivava nelle sale cinematografiche ‘Space Jam’ diretto da Joe Pytka. Il film della Warner Bros. vedeva personaggi dell’animazione recitare al fianco di personaggi dell’animazione: i Looney Toones con le stelle della NBA, una su tutte Michael Jordan. Un film divenuto un cult che cela tante curiosità. Ve ne sveliamo alcune. LEGGI ANCHE:– Space Jam: gli errori nel film con Michael Jordan che forse non avevi mai notato 1 – Con 230.418.342 milioni di dollari incassati a livello mondiale, è il film sul basket con il maggior incasso nella storia del cinema. E pensare che quando uscì la critica non lo accolse con tutto questo gran favore! 2 – La squadra degli ‘umani’ è capitanata da Michael Jordan al cui fianco troviamo Larry Bird, Charles Barkley, Patrick Ewing, ... Leggi su funweek (Di sabato 25 settembre 2021) Nel 1996 arrivava nelle sale cinematografiche ‘Jam’ diretto da Joe Pytka. Ildella Warner Bros. vedeva personaggi dell’animazione recitare al fianco di personaggi dell’animazione: i Looney Toones con le stelle della NBA, una su tutte Michael Jordan. Undivenuto un cult che cela tante curiosità. Ve ne sveliamo alcune. LEGGI ANCHE:–Jam: gli errori nelcon Michael Jordan che forse non avevi mai notato 1 – Con 230.418.342 milioni di dollari incassati a livello mondiale, è ilsul basket con il maggior incasso nella storia del cinema. E pensare che quando uscì la critica non lo accolse con tutto questo gran favore! 2 – La squadra degli ‘umani’ è capitanata da Michael Jordan al cui fianco troviamo Larry Bird, Charles Barkley, Patrick Ewing, ...

